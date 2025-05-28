Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray formasıyla sezona damga vuran Victor Osimhen'in Al Hilal'le anlaştığı iddiaları gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılıların, Napoli'den bonservisini almak için bastırdığı Nijeryalı yıldızla ilgili yaptığı son paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Galatasaray Victor Osimhen'in şampiyonluk kutlamalarındaki fotoğrafını, "Bir şarkı yağmur gibi doldurabildi bir semti. Bir ülkeyi tam 5 yerinden bir adam fethetti." ifadeleriyle paylaştı. Bu paylaşım sadece 2 dakika içinde binlerce etkileşim aldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;