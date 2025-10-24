Haberler

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, ÇBK Mersin ile oynanacak lig maçına atanan hakem Turgut Işık için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, maçın hakeminin değiştirilmesini istenirken "Müsabakaya yapılan hakem atamasının gözden geçirilerek değiştirilmesini, talebimizin kabul edilmemesi durumunda ise birden fazla hakem değerlendiricisinin görevlendirilmesini talep ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Galatasaray Kulübü, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Çimsa ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynanacak maça atanan hakem Turgut Işık ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakaya Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan hakemlerden birinin Turgut Işık olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''MAÇIN DENGESİNİ AÇIK ŞEKİLDE ETKİLEMİŞTİR''

"Turgut Işık, geçtiğimiz sezon kadın basketbol takımımızın oynadığı ve skor olarak son topa kadar başa baş geçen Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin karşılaşmalarında görev yapmış, bu maçlarda verilen ve verilmemiş bazı kararlar maçların sonucuna doğrudan etki etmiştir. Her iki karşılaşmada da Galatasaray Çağdaş Faktoring tek top farkla mağlup olmuş, alınan bazı kararlar kulübümüz nezdinde ciddi bir adil yönetim endişesi yaratmıştır. Özellikle Çimsa ÇBK Mersin karşılaşmasında rakibimiz 25 kez serbest atış kullanırken takımımız sadece 1 kere çizgiye gitmiş, bu istatistik maçın dengesini açık şekilde etkilemiştir. Bu müsabakaların ardından kulübümüz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Recep Ankaralı'ya yaşanan mağduriyetleri defalarca iletmiş olmasına karşın Recep Ankaralı eylem ve söylemleriyle, yaşananlarla ilgili önlem almak yerine bilinçli olduğuna inandığımız yanlış kararları meşrulaştırmaya gayret ederek tüm bu olayların ortağı haline gelmiştir."

"Yeni sezonun ilk haftasında yine aynı hakemin OGM Ormanspor maçımıza atanması ve şimdi Çimsa ÇBK Mersin deplasmanında tekrar aynı ismin görevlendirilmesi, kulübümüz açısından objektiflik ilkesine gölge düşürmüştür." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''HAKEM ATAMASININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ''

"Bu doğrultuda Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kuruluna ilettiğimiz resmi dilekçemizde söz konusu müsabakaya yapılan hakem atamasının gözden geçirilerek değiştirilmesini, talebimizin kabul edilmemesi durumunda ise birden fazla hakem değerlendiricisinin görevlendirilmesini talep ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Galatasaray Kulübü olarak Türk basketbolunun gelişimi ve itibarı adına adil, tarafsız ve güven veren bir yönetim anlayışının tesis edilmesini en önemli önceliğimiz olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda tüm paydaşları, emek ve yatırımın sahada eşit şartlarda karşılık bulması için ortak sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı

Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Hatayspor ilk 3 puanını 90+2'de yediği golle erteledi

''Ligde ilk kez kazandım'' derken 90+2'de gelen golle hüsran yaşadılar
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.