Galatasaray'dan Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına anında gönderme

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbi hakkında yaptığı açıklamalar büyük ses getirirken, Galatasaray'ın basın toplantısı biter bitmez yaptığı "Konsantrasyon" paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

HACIOSMANOĞLU'NDAN DERBİ YORUMU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, güncel gelişmeler ve yürütülen çalışmalar hakkında konuşurken Fenerbahçe– Galatasaray derbisindeki tartışmalara da değindi.

Hakem Yasin Kol'un kararlarının tartışma yarattığı derbiye ilişkin Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübü Başkanı ve Başkanvekili geldiler görüştük. Maçla ilgili bir şikayetleri vardı, bir sarı kart verilmemiş. Ama bence burada serzenişte bulunması gereken kulüp Fenerbahçe. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla, yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılamayacağını kulüplerin bilmesi lazım" dedi. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

GALATASARAY'DAN ANINDA PAYLAŞIM: KONSANTRASYON

Basın toplantısının bitmesinin hemen ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp yalnızca "Konsantrasyon" ifadesini yazarak bir gönderi paylaştı.

Bu paylaşım, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına üstü kapalı bir cevap niteliğinde görülerek taraftarlar arasında büyük ilgi topladı. Galatasaraylı taraftarlar, paylaşımı dakikalar içinde beğeni yağmuruna tuttu.