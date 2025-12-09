Galatasaray'dan Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına anında gönderme

Haberler

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Serzenişte bulunması gereken kulüp Fenerbahçe" ifadesi sonrası Galatasaray'ın yaptığı "Konsantrasyon" paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbi hakkında yaptığı açıklamalar büyük ses getirirken, Galatasaray'ın basın toplantısı biter bitmez yaptığı "Konsantrasyon" paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

HACIOSMANOĞLU'NDAN DERBİ YORUMU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, güncel gelişmeler ve yürütülen çalışmalar hakkında konuşurken Fenerbahçe– Galatasaray derbisindeki tartışmalara da değindi.

Hakem Yasin Kol'un kararlarının tartışma yarattığı derbiye ilişkin Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübü Başkanı ve Başkanvekili geldiler görüştük. Maçla ilgili bir şikayetleri vardı, bir sarı kart verilmemiş. Ama bence burada serzenişte bulunması gereken kulüp Fenerbahçe. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla, yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılamayacağını kulüplerin bilmesi lazım" dedi. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

GALATASARAY'DAN ANINDA PAYLAŞIM: KONSANTRASYON

Basın toplantısının bitmesinin hemen ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp yalnızca "Konsantrasyon" ifadesini yazarak bir gönderi paylaştı.

Bu paylaşım, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına üstü kapalı bir cevap niteliğinde görülerek taraftarlar arasında büyük ilgi topladı. Galatasaraylı taraftarlar, paylaşımı dakikalar içinde beğeni yağmuruna tuttu.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

CEHALET BÖYLE BİR ŞEY DEMEKKİ, TFF BAŞKANI OSMANOĞLU, BENCE BU AÇIKLAMA YETMEZ FENER BAHÇE FORMASI GİYİP KAMERA ÖNÜNE GEÇSEN DAHA BİR MANTIKLI OLUR, YADA HİÇ UĞRAŞMA KAFANA GÖRE FENER BAHÇEYİ ŞAMPİYON İLAN ET, KİMSELER BOŞA UĞRAŞMASIN.....!!!!!!!!!

Haber Yorumlarıtayyip30:

Bu akşam yenilmemizi isteyen tek Türk: Hacıosman oğlu

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu akşam yenilmezsiniz. Monaco da bir şey yok. Kazanmanız iyi olur.

Haber YorumlarıArif İnanç:

Galatasaray ' ın işi bitti sanırım. Fetö gerçeği ve bahis bağlantıları olmasa ne o reklamlar olur ne sponsorlar. Kalamayacak lar bu sefer sanırım. Bahis. Faiz. Sponsor sor hepsi daha neler çıkacak bakalım. Şimdi yazarlar fenerbahçe. Tranzonspor devam edin ama bu sefer yemeyecek sanırım. Bakalım kaç seneye uzanacak bu işler.

Haber YorumlarıMehmet Celik:

sahtekarliklarini gizlemek isteyenler haci hoca imam oglu sayadina siginmislar

