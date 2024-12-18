Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı
Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, öldüresiye dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu

Galatasaray'dan dünyada eşi benzeri görülmemiş başarı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 19 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek, bu alanda dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attı.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor'u 4-3 deviren Galatasaray, yoluna tam gaz devam ediyor. Üst üste 15 maç kazanarak bu alanda ligde en uzun dış saha galibiyet serisine de imzasını atan Aslan, Süper Lig'in en iyi sezon başlangıcı rekorunu da elinde bulunduruyor.

ASLAN KAYBETMİYOR

Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys ile oynadığı maçtan bu yana oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

2024-25 takvim yılını Süper Kupa'da şoke eden 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle açıp; Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Young Boys'a iki maçta yenilerek elenen Galatasaray'ın, o İsviçre temsilcisine içeride kaybettiği 1-0'lık maçtan (27 Ağustos) bu yana hiçbir maçta bileği bükülmedi.

O tarihten beri Süper Lig'de 13; UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar, mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde o tarihten bu yana 13 maçta 2 beraberlik; 11 galibiyetle yoluna devam eden Cim-Bom, Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyetle namağlup unvanını korudu.

DÜNYADA TEK

Galatasaray, son Young Boys yenilgisinin ardından Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile 3-3 ve Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Avrupa'daki beraberlikler ise RFS (2-2), AZ (1-1) ve Malmö (1-1) karşısında geldi.

Süper Lig ve Avrupa Ligi olmak üzere 19 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılıların bu başarısının ise dünyada eşi benzeri yok.

Galatasaray'dan dünyada eşi benzeri görülmemiş başarı
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
img

Galatasaray'dan dünyayı kıskandıran başarı
img

Son hali içler acısı
img

Herkes o evleri tercih etti! Talep patlaması yaşanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında
Bir sonraki adımları ABD'nin planlarını bozacak cinsten
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
Ziyech'ten Okan Buruk ve Galatasaray'a ağza alınmayacak sözler
Afra Saraçoğlu'nun 'Çekmeyin' dediği yerini çekip yayınladılar
"Çekmeyin" dediği yerini çekip yayınladılar

Son Dakika Haberleri

Üç aylarda oruç tutulur mu? Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Kastamonuspor-Bodrum FK maçı CANLI, HD izle! Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün ve hangi güne denk geliyor? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izleme linki! Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı CANLI HD, şifresiz izle! Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı izleme linki! Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef'te ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketin sahibi kim oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? 19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.