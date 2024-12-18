Galatasaray'dan dünyada eşi benzeri görülmemiş başarı

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor'u 4-3 deviren Galatasaray, yoluna tam gaz devam ediyor. Üst üste 15 maç kazanarak bu alanda ligde en uzun dış saha galibiyet serisine de imzasını atan Aslan, Süper Lig'in en iyi sezon başlangıcı rekorunu da elinde bulunduruyor.

ASLAN KAYBETMİYOR

Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys ile oynadığı maçtan bu yana oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

2024-25 takvim yılını Süper Kupa'da şoke eden 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle açıp; Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Young Boys'a iki maçta yenilerek elenen Galatasaray'ın, o İsviçre temsilcisine içeride kaybettiği 1-0'lık maçtan (27 Ağustos) bu yana hiçbir maçta bileği bükülmedi.

O tarihten beri Süper Lig'de 13; UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar, mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde o tarihten bu yana 13 maçta 2 beraberlik; 11 galibiyetle yoluna devam eden Cim-Bom, Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyetle namağlup unvanını korudu.

DÜNYADA TEK

Galatasaray, son Young Boys yenilgisinin ardından Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile 3-3 ve Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Avrupa'daki beraberlikler ise RFS (2-2), AZ (1-1) ve Malmö (1-1) karşısında geldi.

Süper Lig ve Avrupa Ligi olmak üzere 19 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılıların bu başarısının ise dünyada eşi benzeri yok.