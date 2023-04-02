Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşım: Lale Orta istifa

Galatasaray'dan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet. Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa" notunu düştü.

Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmesinin ardından Galatasaray'dan paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, derbinin ardından MHK Başkanı Lale Ortayı hedef alarak paylaşımda bulundular.

"LALE ORTA İSTİFA"

Galatasaray, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa" denildi.

İşte Galatasaray'dan yapılan o paylaşım;