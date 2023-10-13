Cumhuriyet'in 100. yılına Galatasaray'dan özel forma! Atatürk detayı mest etti
Spor Haberleri
Galatasaray, 1923'te giydiği formaları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı şerefine yenileyerek yeniden satışa sundu. Sarı-kırmızılılar yeni formasını 2.599 liradan vitrine koydu. Özel formada armanın üzerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a verdiği imza yer aldı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel formalarını satışa sundu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, formanın armasının üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a verdiği imzanın yer aldığı belirtildi.
"ZAFER DOLU BİR YÜZYILIN SEMBOLÜ"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü." ifadeleri kullanıldı.
FİYATI 3 BİN LİRAYA YAKIN
Galatasaray'ın yeni formaları GS Store'da satışa sunuldu. Sarı-kırmızılılar, Cumhuriyetin 100. yılına özel çıkan formaları 2.599 liradan vitrine koydu.