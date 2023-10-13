Cumhuriyet'in 100. yılına Galatasaray'dan özel forma! Atatürk detayı mest etti

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel formalarını satışa sundu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, formanın armasının üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a verdiği imzanın yer aldığı belirtildi.

"ZAFER DOLU BİR YÜZYILIN SEMBOLÜ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü." ifadeleri kullanıldı.

FİYATI 3 BİN LİRAYA YAKIN

Galatasaray'ın yeni formaları GS Store'da satışa sunuldu. Sarı-kırmızılılar, Cumhuriyetin 100. yılına özel çıkan formaları 2.599 liradan vitrine koydu.