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Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

Galatasaray tribünleri, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için Beşiktaş derbisi öncesi özel bir koreografi hazırladı. Koreografide "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz!" sözlerine yer verildi.