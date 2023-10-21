Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
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Galatasaray tribünleri, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için Beşiktaş derbisi öncesi özel bir koreografi hazırladı. Koreografide "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz!" sözlerine yer verildi.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Galatasaray'da tribünler, derbi öncesi Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel bir koreografi hazırladı.
TRİBÜNLERDEN ANLAMLI KOREOGRAFİ
Tribünler, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla anlamlı bir koreografi gerçekleştirdi. 1923-2023 tarihlerinin ardından Cumhuriyetimizin ilelebet varlığı mesajına yer verildi.
Kaynak: Haberler.com / Spor