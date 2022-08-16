Galatasaray'dan büyük sürpriz! Anthony Nwakaeme transferinde sona gelindi

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmaya varmayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a 3. kez önerildi. Oyuncunun sözleşmedeki taleplerine göre, sarı-kırmızılıların olumlu ya da olumsuz karar vermesi bekleniyor.

Son şampiyon Trabzonspor'un en önemli parçalarından biri olan Anthony Nwakaeme, sezonun sonunun gelmesiyle sözleşmesi bitmiş ve takımdan ayrılmıştı. 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın gündemine bir kez daha geldi.

3. KEZ GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Fanatik'in haberin göre, Nijeryalı tecrübeli oyuncu bu transfer döneminde 3. kez Galatasaray'a önerildi. Daha önce yapılan görüşmelerde yüksek maaş ve uzun kontrat nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

HER ŞEYİ NWAKAEME'NİN TALEPLERİ BELİRLEYECEK

Trabzonspor'dan 3 milyon euroya yakın maaş isteyen ve bu nedenle yeni sözleşme yapılmayan oyuncu henüz takım bulamadı. 5 milyon euro piyasa değerine sahip Nwakaeme bir kez daha Galatasaray'a önerildi. Oyuncunun sözleşme talebine göre Sarı-Kırmızılı yönetim ve teknik ekibin karar vermesi bekleniyor.

GALATASARAY, 2 MİLYON EURO ÖNEREBİLİR

Anthony Nwakaeme daha önce Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde 2+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro bonuslarla 3 milyon euro talep etmişti. Sarı-Kırmızılı kulübün 1+1 yıllık ve 2 milyon euro civarında bir rakam önereceği belirtiliyor.