Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var! Seferovic'in imza atacağı Süper Lig ekibi bile belli

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Haris Seferovic, sarı-kırmızılılardan ayrılmak için tek şart sundu. İsviçreli golcünün menajeri, sezonun geri kalanı için 1 milyon 350 bin euroluk kazancın 500 bin eurosunun ödenmesi durumunda futbolcunun ayrılacağını yönetime iletti. Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Seferovic, sarı-kırmızılılarla yolları ayırması durumunda Emre Belözoğlu'nun takımına katılacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da ara transfer döneminde takıma katılacaklar kadar ayrılacaklar da merak ediliyor. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimlerin başında gelen Haris Seferovic, yönetime şart koştu.

500 BİN EURO İSTİYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre, Galatasaray'da yıllık 2.7 milyon euro kazanan Seferovic, bu ücretten vazgeçmek istemiyor. İddiaya göre, İsviçreli golcünün menajeri sezonun geri kalanı için 1.35 milyon euroluk kazancın 500 bin eurosunun ödenmesi durumunda oyuncusunun ayrılacağını yönetime iletti.

BAŞAKŞEHİR İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Galatasaray ile yolları ayrılması durumunda Haris Seferovic'in yeni adresinin Başakşehir olacağı öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı ve sarı-kırmızılılara veda ettikten sonra Emre Belözoğlu'nun takımına katılacağı belirtiliyor.