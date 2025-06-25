Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Fransız basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ASTON VİLLALI İKİ YILDIZA PAKET TEKLİF

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray transfer gözünü Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların Aston Villa forması giyen kaleci Emiliano Martinez ve sol bek oyuncusu Lucas Digne için resmi teklifte bulundu. Haberde, Sarı-kırmızılıların bu iki oyuncu için toplam 27 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı belirtildi. Gözler Aston Villa'nın bu teklife vereceği yanıta çevrildi.

SEZON PERFORMANSLARI

Geride kalan sezonda 53 maçta forma giyen Arjantinli kaleci, kalesinde 61 gol gördü ve 16 maçta kalesini gole kapadı. Fransız sol bek Lucas Digne ise 45 maçta 7 asistlik performans sergiledi.