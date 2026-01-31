Haberler

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Daikin, yarın Fenerbahçe Medicana ile derbi maçına çıkacak. Maç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Daikin, yarın sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Seçkin Yener ve Uğur Ateş hakem ikilisi yönetecek.

Ligdeki 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılar ise 13 galibiyet, 5 yenilgi sonucunda 41 puanla 5. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısındaki iki takımın maçını Fenerbahçe Medicana, 3-2 kazandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
