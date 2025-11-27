Galatasaray Daikin, Porto'yu 3-1 Mağlup Etti
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etti. Set sonuçları ise 22-25, 25-19, 25-21 ve 25-23 şeklinde gerçekleşti. Rövanş maçı 3 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Portekiz ekibi Porto'yu 3-1 yendi.
Dragao Arena'da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 22-25, 25-19, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 galip geldi.
Turun rövanş karşılaşması, 3 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor