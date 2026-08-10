Galatasaray Daikin, İlayda Uçak'ı Transfer Etti
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu İlayda Uçak'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu İlayda Uçak'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İlayda Uçak'ı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2002 doğumlu Türk orta oyuncu ile bir yıllık anlaşma imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Profesyonel voleybol kariyerine VakıfBank'ta başlayan İlayda, sırasıyla Sistem9 Yeşilyurt Spor Kulübü, PTT Spor, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Göztepe takımlarında forma giydi.
Kaynak: AA