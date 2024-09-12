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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nı kazandı

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2024 Balkan Kupası'nda Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 yenerek 3'te 3 yapan ve şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'na kupası verildi. Sarı-kırmızılı voleybolcular büyük sevinç yaşadı.

2024 Balkan Kupası'nda Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 yenerek 3'te 3 yapan ve şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'na kupası verildi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Sarı-kırmızılı voleybolculara şampiyonluk madalyalarının takdim edilmesinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, Balkan Kupası'nı kaptan İlkin Aydın'a verdi. İlkin'in kupayı havaya kaldırmasının ardından sarı-kırmızılı oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Galatasaray Daikin'in oyuncuları ve teknik ekibi, Balkan Kupası şampiyonluğunu tribünlerdeki taraftarıyla kutladı.

Mehmet Saruhan Cibara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon iyi bir takım kurduklarını belirterek "Türkiye'nin en genç ve başarılı oyuncuları, milli takıma uzun seneler hizmet verecek pırıl pırıl gençler bizde. Onların da uyumu ve performansları bize gelecek için çok daha umut veriyor. Bu sezondan itibaren eski, özlediğimiz Galatasaray'a ulaşacağız. Hedef CEV Challenge Kupası'nda da şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı voleybolcu Yasemin Güveli ise şampiyonluk dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Böyle bir camiaya transfer olduğum için inanılmaz heyecanlıyım. İlk turnuvamızdan başarıyla çıkmak da mutluluk verici. Umarım aynı başarıyı CEV Challenge Kupası'nda da göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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