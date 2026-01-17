Voleybol: Sultanlar Ligi

Haberler

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda İlbank'ı 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Meryem Tekol Pelenk

İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Asli Tecimer)

Setler: 11-25, 15-25, 15-25

Süre: 69 Dakika (20, 23, 26)

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
