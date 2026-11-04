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Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçta setler 29-31, 22-25 ve 25-27 sonuçlandı.

Salon: Muradiye Spor Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Serhat Semiz

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Edina Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Ivana Vanjak, Nisan Barut, Aleksandra Rasinska (Işıl Öz, Firdevs Kiremitci, Carol Leite, Sude Hacimustafaoglu, Merve Nur Öztürk Bal)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Vita Akimova, Fatime Myriam Sylla, Janset Cemre Erkul, Britt Bongaerts, (Ayça Aykaç, Gizem Çerağ Düzeltir, Eylül Karadaş, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel, Alexia Loana Carutasu)

Setler: 29-31, 22-25, 25-27

Süre: 104 dakika

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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