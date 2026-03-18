Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi CSO Voluntari takımını 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

GALATASARAY DAIKIN CEV KUPASI'NDA FİNALDE

Sala Polivalenta'da oynanan mücadelenin ilk setini sarı-kırmızılı ekip, 25-13'lük skorla kazanırken ikinci seti de 25-10 galip tamamladı. Üçüncü seti de 25-8 gibi rahat bir skorla kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı finale çıktı. Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında da evinde ağırladığı rakibini 3-0 mağlup etmişti.

FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray Daikin, finalde Chieri'76 (İtalya)-Dresdner SC (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.