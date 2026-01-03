Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol: Sultanlar Ligi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın, Loana, Aslı Tecimer )

Setler: 19-25, 23-25, 11-25

Süre: 83 dakika (25, 38, 20)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Trump'tan Maduro iddiası: Pazarlık yapmaya çalıştı, operasyonu dizi izler gibi canlı izledim

Trump'tan yakalatıp esir aldığı Maduro ile ilgili dikkat çeken iddia
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı