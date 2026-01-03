Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın, Loana, Aslı Tecimer )
Setler: 19-25, 23-25, 11-25
Süre: 83 dakika (25, 38, 20)
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor