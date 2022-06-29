Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi - Haberler

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Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi

Haberler.com - Spor
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Yeni teknik direktör Okan Buruk ile kadro yapılanmasına giden Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen futbolcular belli oldu. Okan Buruk, kadroda düşünmediği futbolcuların isimlerini yönetime iletti. Bu isimlerin başındaysa Sacha Boey geliyor.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kadroya birçok yeni ismin katılması beklenen sarı kırmızılı ekipte aynı oranda ayrılık yaşanması da bekleniyor.

Galatasaray'a geldiği dönemde performansıyla adıyla söz ettiren, ancak yaşadığı sakatlıktan sonra ciddi bir form düşüklüğü yaşayan Sacha Boey'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi

Akşam'ın haberine göre, Okan Buruk hücum hattını değiştirmek istiyor. Diagne'nin ve Gomis'in maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray, bu oyunculara gelen teklifleri değerlendirme altına alacak. Genç oyuncu Mostafa Mohamed'e ise iyi bir teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek.

Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi

Kadroda düşünülen isimlerden biri olmasına rağmen ayrılık talebini yönetime ileten Brezilyalı oyuncu Marcao'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuyla, Sevilla yakından ilgileniyor.

Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi

Geçen sezonu Taawon'da kiralık geçiren Christian Luyindama, Galatasaray'a geri döndü. 2 yıl daha sözleşmesi olan Demokratik Kongolu stoper de Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor.

Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi

Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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Yorumlar (1)

SAMET TEMAS:

Ömer Bayram dururken Gomis'i Marcao'yu niye gönderirsiniz kardeşim!

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