Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kadroya birçok yeni ismin katılması beklenen sarı kırmızılı ekipte aynı oranda ayrılık yaşanması da bekleniyor.

İLK İSİM SACHA BOEY

Galatasaray'a geldiği dönemde performansıyla adıyla söz ettiren, ancak yaşadığı sakatlıktan sonra ciddi bir form düşüklüğü yaşayan Sacha Boey'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GOLCÜLER GİDİYOR

Akşam'ın haberine göre, Okan Buruk hücum hattını değiştirmek istiyor. Diagne'nin ve Gomis'in maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray, bu oyunculara gelen teklifleri değerlendirme altına alacak. Genç oyuncu Mostafa Mohamed'e ise iyi bir teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek.

MARCAO TAKIMDAN AYRILIYOR

Kadroda düşünülen isimlerden biri olmasına rağmen ayrılık talebini yönetime ileten Brezilyalı oyuncu Marcao'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuyla, Sevilla yakından ilgileniyor.

LUYİNDAMA PLANLAR ARASINDA YER ALMIYOR

Geçen sezonu Taawon'da kiralık geçiren Christian Luyindama, Galatasaray'a geri döndü. 2 yıl daha sözleşmesi olan Demokratik Kongolu stoper de Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor.

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