Galatasaray'da sporcular maaşlarını istemedi! 1 aylık kazançları depremzedelere bağışlanacak

Ülkemizde meydana gelen ve büyük kayıplara neden olan deprem felaketine yardım çalışmaları devam ederken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Şubat ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, sporcuların birçoğunun bu ayki maaşlarının depremzedelere bağışlanmasını istediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkımın yaşandığı depremler sonrası spor camiasının depremzedelere olan yardım ve bağış kampanyaları sürüyor. Şubat ayı Divan Kurulu toplantısını gerçekleştiren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"DEPREM FELAKETİ GÜNDEMİMİZİ DEĞİŞTİRDİ"

Depremzedelere odaklandıklarını belirten Dursun Özbek, "Normalde bu Divan toplantısında altyapıdaki çalışmalarımızı anlatmak için hazırlık yapmıştık. Fakat yaşadığımız büyük felaket gündemimizi değiştirdi. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Allah memleketimizi bu tip felaketlerden korusun." dedi.

"VATAN SEVGİSİ BİZE BUNU EMRETTİ"

Depremzedelerin yanında olduklarını belirten Özbek, "Değerli Galatasaraylılar 6 Şubat Pazartesi sabahına uyandığımızda 15 milyona yakın insanımız felaketle karşı karşıya kaldı. Biz öyle bir camiayız ki bu cennet vatanı korumak için, Çanakkale'de, Kafkaslarda canlarını feda etmekten kaçınmadılar. Galatasaray'daki memleket tutkusu, vatan sevgisi bize bunu emrediyordu." ifadelerini kullandı.

"SPORCULARIMIZ BU AYKİ MAAŞLARINI ALMAK İSTEMEDİ"

Deprem çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Özbek, Buradaki faaliyetler 6 Şubat sabahı 9'da başladı, halen devam ediyor. Biz Galatasaray olarak bugüne kadar çok şey yaptık. Bu yaraları sarmak için çok daha fazlasına gerek var. Sporcularımızın birçoğu depremzedelerimiz için bu ayki maaşlarını almak istemediler." açıklamalarını yaptı.