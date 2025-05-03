Galatasaray'da şok sakatlık! Takımın bel kemiği maça devam edemedi

Galatasaray'da şok sakatlık! Takımın bel kemiği maça devam edemedi
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Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile oynadığı maçta Eren Elmalı sakatlandı ve maça devam edemedi. Eren'in yerine 25. dakikada Ismail Jakobs oyuna girdi.

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız oyuncu Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi.

OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Sarı-kırmızılılarda, Rey Manaj ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kalan Eren Elmalı sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında maça devam etmişti.

Kendisini saha içerisinde deneyen Eren Elmalı kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı. Eren Elmalı'nın yerine 25. dakikada Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da şok sakatlık! Takımın bel kemiği maça devam edemedi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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