Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

Napoli'den Noa Lang ve Girona'dan Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler yeni transfere çevrildi.

YENİ HEDEF ONYEDIKA

Galatasaray transfer rotasını Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'ya çevirdi. Cimbom, Okan Buruk'un da beğendiği ve transferine onay verdiği Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Club Brugge ile temaslarına devam eden Galatasaray, kısa süre içerisinde bu transferi de tamamlayıp uzun süredir gündemde olan orta saha transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor. Galatasaray'a gelmek isteyen ve transferi için Victor Osimhen'le de görüşen 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Club Brugge arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

OSIMHEN NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından konuşarak, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda da Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi oyuncu. Çok akıcı oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Club Brugge forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Nijeryalı Onyedika, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.