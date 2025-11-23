Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray Kulübü, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili bilgilendirmede bulundu.

SINGO VE LEMINA'NIN DURUMU

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi. Fildişi Sahilli oyuncunun tedavisine başlandı. Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyuna devam edemeyen Mario Lemina'nın ileri tetkikleri de bu akşam tamamlanacak.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK

Bu sakatlığının ardından Wilfried Singo, Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek. Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Roland Sallai de derbide sahada olamayacak.

KAAN AYHAN, BERKAN KUTLU, YUNUS AKGÜN

Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu, günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

VICTOR OSIMHEN

Victor Osimhen ise tedavisinin ardından salonda çalışmalarını sürdürdü.