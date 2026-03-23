Yener İnce'den Noa Lang ve Osimhen açıklaması

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan Noa Lang ve Victor Osimhen'in sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İnce yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Liverpool maçında sakatlanan iki oyuncumuzun durumundan bahsetmek istiyorum. Futbolcularımızdan Noa Lang'ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz. Bir diğer futbolcumuz Victor Osimhen bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı