Haberler

Galatasaray'da Renato Nhaga'nın transferiyle bir ilk gerçekleşti

Galatasaray'da Renato Nhaga'nın transferiyle bir ilk gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcusu olmayı başardı. Nhaga transferiyle sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 216'ya çıktı.

  • Galatasaray, Renato Nhaga'yı Portekiz ekibi Casa Pia'dan 6 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle transfer etti.
  • Renato Nhaga, Galatasaray tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu oldu.
  • Renato Nhaga'nın transferiyle Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 216'ya çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu oldu.

GALATASARAY TARİHİNDEKİ İLK GİNE-BISSAULU

Galatasaray, ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından Renato Nhaga'yı Portekiz ekibi Casa Pia'dan 6 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Genç oyuncu, bu transferle sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu ünvanını aldı.

YABANCI SAYISI 216'YA ÇIKTI

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Renato Nhaga, kulüp tarihindeki 216. yabancı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan Nhaga transferine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 215 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Nhaga'nın transferiyle Galatasaray tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 216'ya çıktı.

MİLLİ TAKIMDA 6 MAÇ OYNADI

Renato Nhaga, genç yaşına rağmen Gine-Bissau Milli Takımı ile 6 maçta görev aldı. Milli formayı ilk kez 6 Haziran 2025 tarihinde Burundi ile oynanan hazırlık maçında giyen 18 yaşındaki futbolcu, toplamda 6 kez Gine-Bissau Milli Takımı ile sahaya çıktı. Eski takımı Casa Pia ile bu sezon 21 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da

Yuvaya döndü! Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da