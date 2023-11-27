Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi deprem! Davinson Sanchez sakatlandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak kritik Manchester United maçı öncesinde Davinson Snachez'in sakatlandığını açıkladı. Deneyimli stoperin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'da Alanyaspor maçının 78. dakikasında sakatlanan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu. Deneyimli stoper haftalarca forma giyemeyecek.
2. DERECE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ
Galatasaray'ın açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
4-6 HAFTA ARASI UZAK KALACAK
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi sakatlanan Sanchez'in, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.