Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi

Süper Lig devi Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürürken dün oynanan gündüz maçında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele oynanırken ve sonrasında takımın patronu Okan Buruk'un yaptığı hamleler tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada Okan Buruk'un istifa etmesi yönünde binlerce tweet atılırken eleştiri oklarını üzerine çeken Okan Buruk'tan da bir hamle geldi.

GÖRÜŞME YAPILDI

Buruk'un maçtan sonra yöneticilerle bir araya geldiği öne sürüldü. Spor Gecesi Youtube kanalından Gökhan Dinç'in haberine göre; Maçtan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yöneticilerle bir araya geldi. Okan Buruk'a sosyal medyadaki "İstifa" söylemlerine kulak asmaması gerektiği söylendi.

YÖNETİM DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK

Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk üzerindeki "istifa" bulutlarını yok etmek için hafta içinde birtakım hamleler yapacağı öğrenildi.