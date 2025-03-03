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Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi

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Galatasaray'da, Kasımpaşa beraberliği sonrası Okan Buruk ile yöneticiler arasında bir görüşme gerçekleştiği iddia edildi. Taraftarlar, beraberliğin faturasını Okan Buruk'a keserken, sosyal medyada istifa çağrıları yapıldı. Ancak yönetim, Buruk'un sosyal medyadaki istifa söylemlerine kulak asmaması gerektiğini belirtti ve üzerindeki istifa bulutlarını yok etmek için hamleler yapacağı belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürürken dün oynanan gündüz maçında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele oynanırken ve sonrasında takımın patronu Okan Buruk'un yaptığı hamleler tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada Okan Buruk'un istifa etmesi yönünde binlerce tweet atılırken eleştiri oklarını üzerine çeken Okan Buruk'tan da bir hamle geldi.

GÖRÜŞME YAPILDI

Buruk'un maçtan sonra yöneticilerle bir araya geldiği öne sürüldü. Spor Gecesi Youtube kanalından Gökhan Dinç'in haberine göre; Maçtan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yöneticilerle bir araya geldi. Okan Buruk'a sosyal medyadaki "İstifa" söylemlerine kulak asmaması gerektiği söylendi.

YÖNETİM DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK

Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk üzerindeki "istifa" bulutlarını yok etmek için hafta içinde birtakım hamleler yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

suratsız hain

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Ben herzaman diyorum bundan hoca olmaz.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu neden istifa etsin. Bir şekilde başarıllı.sampiyon zaten olmuş. Sadece çok konuşmaya çalışan birisi.tabi niye gösterdi acaba. Siz oyundan atmış olmadan oynaamıyorsunuz değil mi. Utanmanizbda yok kaç hakemle birlikte kaç kişisiniz sahada. Yaa eğer şampiyon olamazsanız çok güleceğim.

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