Galatasaray'da maç öncesi deprem! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok - Haberler

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Galatasaray'da maç öncesi deprem! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'da sezon sonu ayrılması beklenen İspanyol hoca Torrent'in tercihleri taraftarları çılgına çevirdi. Sezon başı transfer edilen transferlere şans verilmedi. Cicaldau ve Boey'yi yedek bırakan Torrent, Barış Alper ve Morutan'ı kadroya almadı. 34 yaşındaki Babel ve hiç oynatmadığı Pulgar'ı ilk 11'e alan Torrent'e gösterilen tepki sosyal medyayı salladı.

Galatasaray'da geleceği karanlık gözüken isimlerden biri de Domenec Torrent. Başkan Burak Elmas'ın Fatih Terim'in yerine takımı emanet ettiği İspanyol hocanın Malatya maçındaki tercihleri Sarı-Kırmızılı taraftarları çıldırttı.

"KÜME DÜŞMÜŞ RAKİBE KARŞI"

Galatasaraylı taraftarlar küme düşmeyi garantilemiş Malatya karşısında yeni transferlere şans verilmedi. Cicaldau ve Boey'yi yedek bırakan, Morutan ve Barış Alper'i kadronun dışında bırakan Torrent'e ateş püskürdü. 34 yaşındaki Babel ve formayı unutan kiralık Pulgar'ın ilk 11'de görev alması bardağı taşıran son damla oldu.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Galatasaray'da maç öncesi deprem! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok

Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok

Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok

Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok

Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok

Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok

Galatasaray'da maç öncesi depremi! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok

Galatasaray'da maç öncesi deprem! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Fatih Terim, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haberler

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