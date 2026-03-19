Haberler

Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool'a karşı bu sezon oynanan 3 maçta da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane, dün akşam oynanan zorlu maçta da kendisini 11'de göremeyince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kulübe yakın kaynaklara göre; Okan Buruk'a ilk 11'de oynamak istediğini söyleyen Sane'nin verilen bu karardan hoşnut kalmadığı ve takımla arasına mesafe koyduğu belirtildi.

  • Leroy Sane, bu sezon Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı 3 maçta da yedek soyundu ve bu maçların ikisinde hiç süre alamadı.
  • Leroy Sane, Liverpool maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk'a ilk 11'de oynamak istediğini söyledi.
  • Okan Buruk, Liverpool maçında Leroy Sane'ye ilk 11'de şans tanımayarak Roland Sallai'ye forma verdi.

Sezon başında Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane, taraftarların çok şey beklediği isimlerin başında geliyordu.

BU SEZON LIVERPOOL İLEOYNANAN 3 MAÇTA DA YEDEK

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, bu doğrultuda sezon başında kadrosuna Leroy Sane'yi katmıştı ancak Alman oyuncunun inişli çıkışlı performansı planları değiştirdi. Leroy Sane, bu sezon Liverpool ile oynanan 3 maçta da yedek soyundu ve bu maçların ikisinde 1 dakika dahi süre alamadı. Deneyimli kanat oyuncusu, dün gece oynanan müsabakada ise ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

"İLK 11'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Kulübe yakın kaynaklara göre; Liverpool'a karşı bu kez forma giymek isteyen Leroy Sane, İstanbul'da yapılan son antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un yanına gidip ilk 11'de olmak istediğini söyledi. Alman oyuncunun deneyimli hocaya, "Bu kulübe böyle maçları oynamak için geldim. Liverpool'a karşı bu kez oynamak ve takıma yardım etmek istiyorum" dediği öğrenildi.

OKAN BURUK'TAN SANE'YE FORMA YOK

Gerçekleştirilen son antrenmanda Liverpool maçı 11'ini belirleyen Okan Buruk, Leroy Sane'ye yine 11'de şans tanımayarak o bölgede Roland Sallai'ye forma verdi.

TAKIMLA ARASINA MESAFE KOYDU

Bu karar sonrası Leroy Sane'nin büyük bir şaşkınlık yaşayarak moralinin oldukça bozulduğu ve takımla arasına mesafe koyduğu belirtildi.

Cemre Yıldız
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

Okan buruk Taktik ve stratejiden anlayan antrenör olmaz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

