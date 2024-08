Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti

Sezona Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak başlayan ve son olarak Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'ın yönetiminde hareketlilik yaşandı. Sarı-kırmızılıların yönetim kurulu, bugün saat 18.00'de "Acil" koduyla toplandı. Toplantının ardından beklenen istifa geldi.

ALİ YÜCE RESMEN İSTİFA ETTİ

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ali Yüce'nin açıklaması şu şekilde;

"Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray camiasının bir ferdi olarak Galatasaray'a hizmet etmeyi her zaman bir vazife bildim ve bu vazifeyi yerine getirmek için hiçbir makam beklentisi içinde olmadım. 25 Mayıs 2024 tarihinde yapılan seçimde, Başkanımız Sayın Dursun Özbek'in daveti üzerine yönetim kuruluna girmeyi kabul ettim. Seçildiğimiz günden bu yana, Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalıştım. Görevde bulunduğum süre boyunca, camiamızın gündemini ve beklentilerini dikkatle takip edip Yönetim Kurulu toplantılarında dile getirmeye gayret ettim. Ancak bu gayreti gösterdiğim süre boyunca yönetim anlayışı ve karar alma süreçlerindeki ciddi görüş farklılıkları nedeniyle bir yol ayrımına geldiğimi gördüm. Kulübümüze büyük bir prestij ve maddi kazanç sağlayacak olan Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçımıza saatler kala, resmi hesabımızdan paylaşılan açıklamanın usulü ve zamanlaması, şahsım adına bir karar almayı zorunlu kıldı. Bugün itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bir taraftar olarak kulübümüzü her branşta desteklemeye ve ihtiyaç duyulan her an kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim. Galatasaray, benim için yalnızca bir spor kulübü değil; hayatım boyunca onurla taşıyacağım bir aidiyetin adıdır. Saygılarımla, Ali Yüce"

Ali Yüce

YÜCE'NİN BAHSETTİĞİ O AÇIKLAMA

Galatasaray, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Young Boys ile sahasında oynadığı rövanş karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Açıklamada son dönemde yönetim kurulu üyeleri ile ilgili iddialara yanıt verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek.

Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.

Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.

Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.

Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!

O zamana kadar KONSANTRASYON!"

"G.SARAY'I DÜŞÜNMEYEN İNSANLARLA AYNI MASADA OLMAM" DEMİŞTİ

Öte yandan Ali Yüce, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın 30-40 milyon euro'luk önemli bir maçı öncesi benim ve birkaç yöneticinin doğru bulmadığı bildirinin yayınlanmamasını yönetime ilettik. Fakat bildiri yayınlandı. Aslında dün akşam istifa edecektim fakat maçın önüne geçmek istemedim. İstifamı bugün yazılı olarak sundum. Stadyumdaki toplantıya katılarak sözlü olarak da istifamı tekrar dile getireceğim. Galatasaray'ı düşünmeyen insanlarla aynı masada olmam!" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TEŞEKKÜR ETTİ

Ali Yüce'nin istifa kararının ardından Galatasaray'dan da açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımla Yüce'ye katkılarından dolayı teşekkür etti. Yapılan açıklama şu şekilde;

"Sayın Ali Yüce, 28 Ağustos 2024 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz,

Galatasaray Spor Kulübü"