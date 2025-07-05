Galatasaray'da kriz! Menajeri sözleşmesini uzattırmıyor

Galatasaray'da kriz! Menajeri sözleşmesini uzattırmıyor
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Galatasaray, yıldız oyuncusu Yunus Akgün ile sözleşme imzalama adına harekete geçti ancak Sarı kırmızılılar oyuncu ile anlaşmasına rağmen menajerin anlaşmayı engellemesi nedeniyle imza sürecinde mutlu sona ulaşamadı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan yıldız oyuncusu Yunus Akgün için harekete geçti.

YÖNETİM OYUNCU İLE ANLAŞTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray, altyapısından yetiştirdiği Yunus Akgün ile bonuslar dahil yıllık 130 milyon lira karşılığında yeni sözleşme için anlaştı.

Galatasaray'da kriz! Menajeri sözleşmesini uzattırmıyor

MENAJERİ İMZAYA ENGEL OLUYOR

Ancak oyuncunun menajerleri Sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Yunus Akgün'ün menajerliğini yapan William D'Avila ve Cenk Melih Yazıcı, oyuncunun maaşını dövize çevirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda menajer tarafı ve yerli isimlerle TL üzerinden anlaşma yapan Galatasaray yönetimi arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Yunus Akgün'ün gelecek durumu merakla bekleniyor.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasını 105 maçta giyen Yunus, 18 gol, 22 asistlik katkı verdi. 24 yaşındaki yıldız, takımıyla 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları kazanmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

2 menajer ve ustede yunus koyun kovun bu nedir yıl başından beri bı sözleşme yapılamadı

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