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Galatasaray'da korkutan sakatlık: Yıldız futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti

Galatasaray'da korkutan sakatlık: Yıldız futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor ile oynanan maçın 37. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bileğini tutan Abdülkerim, sekerek kenarı geldi ve sahayı sedyeyle terk etti. Deneyimli stoperin yerin Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı.

SEKEREK KENARI GELDİ, SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı. Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı ve top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası sekerek kenara gelen deneyimli savunmacı, oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti. Sahayı sedyeyle terk eden 30 yaşındaki futbolcunun yerine 39. dakika oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.

Galatasaray'da korkutan sakatlık: Yıldız futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

okan başlar ağlamaya

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