Galatasaray'da Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapıldı

GALATASARAY Spor Kulübü Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantı öncesinde Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da başarının devam edeceğine inandığını ifade eden Dursun Özbek, "Başımızı öne eğmeden yolumuza devam ediyoruz. Özellikle Avrupa'da yakalamak istediğimiz bir başarı var ve bunun peşinden koşuyoruz. Bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olan Ajax maçında takımımızın aldığı galibiyet hepimizi gururlandırdı. Bu başarının devam edeceğine ve bizi daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ligdeki son maçımızdaki sonucu ise bir iş kazası olarak değerlendiriyorum. Takımımız puan farkıyla liderliğini sürdürüyor. Hem ligde hem kupada hem de Avrupa'da sonuna kadar inanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'SENELER ÖNCE HATA YAPMIŞ BİR OYUNCUNUN AYNI KEFEYE KONULMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Disiplin Kuruluna sevk edilmesi hakkında konuşan Özbek, "Bildiğiniz üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuz Profesyonel Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kulübümüz süreci dikkatle takip ediyor ve Türk futbolunun tertemiz olması için gerekli tüm çalışmalara destek veriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sapla samanın birbirinden ayrılmasıdır. Elbette bahis oynayan futbolcunun cezalandırılması gereklidir; ancak seneler önce hata yapmış bir oyuncunun, bir hafta önce aynı fiili işlemiş biriyle aynı kefeye konulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden sürecin sonuçlandırılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

'HAKSIZ VEYA ACELECİ KARARLAR ALINMASI, GENÇ SPORCULARIN GELECEĞİNİ ETKİLEYEBİLİR'

Bahis soruşturması kapsamında karara bağlayacak mercilerin son derece hassas davranması gerektiğini söyleyen Özbek, "Yine yakın zamanda, üst düzey bir hakemimiz hakkında çıkan haberlerin kamuoyunda yanlış anlaşılmalara ve infiale neden olduğunu gördük. Bu da gösteriyor ki açıklama yapılmadan önce konuların dikkatle incelenmesi, araştırılması, olası sonuçların öngörülmesi gerekmektedir. Bahis meselesi farklı açılardan değerlendirildiğinde farklı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle haksız veya aceleci kararlar alınması, genç sporcuların geleceğini telafisi zor biçimde etkileyebilir. Disiplin yönetmelikleri elbette uygulanmalıdır; ancak olayların kendi içinde derecelendirilmesi de şarttır. Aksi halde açıklamalar, sadece gençlerin değil, Türk futbolunun da geleceğine zarar verebilir. Şu anda bizimle birlikte üç Türk takımı daha Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Dolayısıyla bu tür önyargılı yaklaşımlar, uluslararası arenadaki maçlarımızı da olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple konuyu inceleyen ve karara bağlayacak mercilerin son derece hassas davranması gerektiğini düşünüyorum. Kurunun yanında yaş da yanmamalıdır" şeklinde konuştu.

'BASKETBOL, VOLEYBOL, YÜZME VE SALON SPORLARINA HİZMET EDECEK BİR TESİS İNŞA EDİYORUZ'

Aslantepe Vadisi Spor Kompleksi hakkında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, bu projeyle birlikte genç sporculara daha iyi imkanlar sunmayı hedeflediklerinden bahsetti. Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, sportif faaliyetlerin dışında da kulübümüzün geleceğini güvence altına almak için projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin, kulübümüze doğrudan finansal destek sağlaması, tesisleşmeyi güçlendirmesi ve genç sporcularımıza daha iyi imkanlar sunması hedeflenmektedir. Bu kapsamda en önemli projelerimizden biri, Aslantepe Vadisi Spor Kompleksi'dir. Stadımızın yanında, çok değerli bir arazi üzerinde; basketbol, voleybol, yüzme ve salon sporlarına hizmet edecek bir tesis inşa ediyoruz. Mimari proje tamamlandı. Arazinin 49 yıllığına kulübümüze tahsis edilmesi için gerekli süreçler başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na projelerimizi iki buçuk ay önce sunduk, kısa süre önce onay aldık. Şimdi mekanik, elektrik ve dekorasyon projeleri hazırlanıyor. Kısa sürede inşaat ruhsatını alarak çalışmalara başlayacağız. Bu proje artık bizim için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu konuda sizlerin desteğini de talep ediyorum" dedi.

'ALTYAPI TESİSLERİMİZİ DE AYNI BÖLGEYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'

Altyapı tesislerini de Kemerburgaz'a taşıyacaklarına değinen Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer önemli bir proje ise Florya'dan Kemerburgaz'a taşınma sürecimizdir. Profesyonel takımımız için hazırlanan tesis tamamlandı ve takımımız taşındı. Şimdi altyapı tesislerimizi de aynı bölgeye taşımak için çalışmalara başladık. Eyüpsultan Belediyesi'nden ruhsatlarımızı aldık, şantiyemiz kuruldu, inşaat devam ediyor. Bu proje, Galatasaray futbolunun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır."

Galatasaray Adası, Mecidiyeköy projesi ve Kalamış Tesisleri için de bilgiler veren Özbek, "Galatasaray Adası'nda ise kapsamlı bir yenileme gerçekleştirdik. Ada'nın büyük kısmı tamamlandı. Şimdi yüzme havuzu çevresindeki bölümü yeniliyoruz. Bu çalışmaların ardından tesis, uzun yıllar boyunca üyelerimize sorunsuz hizmet verecek hale gelecektir. Mecidiyeköy projemiz de planlandığı şekilde ilerliyor. Hedefimiz, 2026 Nisan ayı sonu itibarıyla inşaatı tamamlayıp teslimatlara başlamaktır. Kalamış Tesisleri için de yenileme planımız var. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda, sezon sonunda tesisi kısa süreliğine kapattık ve proje çalışmalarını başlattık. Kısa zamanda yenileyip yeniden hizmete açacağız" yorumlarında bulundu.

'GALATASARAY İÇİN BAŞARININ SINIRI YOK'

Sezon sonunda amatör branşlarda da başarının geleceğine inandığını ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Tüm bu projelerin yanı sıra amatör branşlarımızda da başarıyla ilerliyoruz. Sezonun yeni başlamasına rağmen tüm branşlarda güçlü bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Sezon sonunda bu şubelerimizin de hepimizi gururlandıracak başarılara imza atacağına inanıyorum. Üyelerimizden ve taraftarlarımızdan bu şubelere olan desteklerini artırarak sürdürmelerini rica ediyorum. Galatasaray için başarının sınırı yok. Her zaman daha iyisini hedefliyoruz. Ben ve arkadaşlarım, hayalini kurduğumuz projelerin henüz bir kısmını gerçekleştirmiş olsak da, çok daha fazlasını başarmak için çalışıyoruz. Siz değerli üyelerimizin benzersiz desteği, uyarıları ve önerileriyle önümüzdeki tüm engelleri aşacağımıza inancım tamdır" diyerek sözlerini noktaladı.