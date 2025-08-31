Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

Fernando Muslera sonrası yeni kalecisini arayan Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir isme yöneldi.

ONANA GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Manchester United'da kadroda düşünülmeyen Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Sarı-kırmızılıların 25 milyon euro piyasa değeri olan deneyimli file bekçisi Andre Onana'nın da transferi için değerlendirme yaptığı belirtildi.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Inter'den transfer olduğu Manchester United'da şu ana dek 102 resmi maça çıkan Onana, 24 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Onana'nın sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.