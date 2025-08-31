Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

Güncelleme:
Manchester United forması giyen Andre Onana, Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılılar, Kamerunlu file bekçisinin durumunu değerlendirmeye aldı.

Fernando Muslera sonrası yeni kalecisini arayan Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir isme yöneldi.

ONANA GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Manchester United'da kadroda düşünülmeyen Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Sarı-kırmızılıların 25 milyon euro piyasa değeri olan deneyimli file bekçisi Andre Onana'nın da transferi için değerlendirme yaptığı belirtildi.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Inter'den transfer olduğu Manchester United'da şu ana dek 102 resmi maça çıkan Onana, 24 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Onana'nın sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

kafayı yerdiniz galiba gidin Trabzon kalecisini alın daha iyi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Sakın böyle bir hata yapmayın,Okan Hoca dahil yönetimden hiç biri Rams Parka giremez bunu getirirseniz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
