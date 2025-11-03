Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Ajax'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'da ilk 11 yavaş yavaş belli oluyor. Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda Wilfried Singo'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
- Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.
- Galatasaray'da Wilfried Singo sakatlıktan sonra ilk 11'e dönecek.
- Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan Çakır kaleci olacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu maçın ilk 11'ini netleştirmeye başladı.
SINGO İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Ajax'la oynayacağı maçta kaleyi milli eldiven Uğurcan Çakır koruyacak. Cimbom'da uzun süreli sakatlığını atlatan Wilfried Singo'nun ilk 11'e döneceği belirtildi.
SAVUNMA HATTI
Deneyimli hocanın savunma hattını Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs'tan oluşturmayı planladığı, Mario Lemina'yı de yeniden orta sahada görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
HÜCUM HATTI DA BELLİ
Sarı-kırmızılılarda hücum hattının ise Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'den oluşmasının beklendiği dile getirildi.
MAÇ NE ZAMAN?
Galatasaray'ın Ajax'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.