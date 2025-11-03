Haberler

Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Ajax'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'da ilk 11 yavaş yavaş belli oluyor. Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda Wilfried Singo'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

  • Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.
  • Galatasaray'da Wilfried Singo sakatlıktan sonra ilk 11'e dönecek.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan Çakır kaleci olacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu maçın ilk 11'ini netleştirmeye başladı.

SINGO İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Ajax'la oynayacağı maçta kaleyi milli eldiven Uğurcan Çakır koruyacak. Cimbom'da uzun süreli sakatlığını atlatan Wilfried Singo'nun ilk 11'e döneceği belirtildi.

Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

SAVUNMA HATTI

Deneyimli hocanın savunma hattını Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs'tan oluşturmayı planladığı, Mario Lemina'yı de yeniden orta sahada görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

HÜCUM HATTI DA BELLİ

Sarı-kırmızılılarda hücum hattının ise Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'den oluşmasının beklendiği dile getirildi.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Ajax'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular

Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular
Sürücüler dikkat! O kurala uymazsanız, sizin için de gereği yapılabilir

Dikkat etmezseniz, sizin için de gereği yapılabilir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 379.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.