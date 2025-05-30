Galatasaray'da Fernando Muslera omuzlarda taşınarak veda etti

Galatasaray'da Fernando Muslera omuzlarda taşınarak veda etti
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Süper Lig'de Galatasaray ile son maçına çıkan Fernando Muslera, omuzlarda taşınarak taraftarlarına alkışlarla veda etti.

Süper Lig'e 2011-12 sezonunda transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray'a veda etti. Sarı-kırmızılılar'da son maçına Başakşehir karşısında çıkan Muslera, 88. dakikada çok büyük alkışlar eşliğinde yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Sarı-kırmızılı futbolcular Uruguaylı kaleciyi omuzlarına alarak onurlandırdı. Muslera, takıma ilk geldiği 25 numaralı formasını giyerek sahadan ayrıldı.

MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK TEZAHÜRAT

Galatasaray - RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar Fernando Muslera'yı çok güçlü alkışladı. Taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulunduğu 38 yaşındaki file bekçisi için "Büyük kaptan" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahüratlar yaptı. Öte yandan Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Muslera için İspanyolca "Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın" yazılı pankart açtı.

GALATASARAY İLE KAZANDIĞI KUPALAR

Galatasaray'daki 14. sezonunu tamamlayarak ülkesine dönecek Muslera, sarı-kırmızılı formayla 551. resmi maçına çıktı. Birçok rekora imza atan Muslera, Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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