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Galatasaray'da derbi öncesi deprem! Oliveira kadro dışı bırakıldı

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Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı sonrası Okan Buruk ile sorun yaşayan Sergio Oliveira kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig devi Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı.

DERBİDE KADRODA OLMAYACAK

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sergio Oliveira, kadro dışı bırakıldı.

OKAN BURUK İLE GERGİNLİK YAŞADI

Oliveira'nın teknik direktör Okan Buruk ile kupadaki Fatih Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında hafif bir gerginlik yaşadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun konsantrasyon kaybı olmasına engel olmak için kadroya alınmayacağı kaydedildi.

Galatasaray'da derbi öncesi deprem! Oliveira kadro dışı bırakıldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sergio Oliveira Galatasaray Spor Haberler

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