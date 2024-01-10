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Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok

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Galatasaray'da çarşamba günü antrenmanda ağrı hisseden ve hafif sakatlığı bulunan Sacha Boey, Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyecek.

Süper Lig devi Galatasaray'da çarşamba günü yapılan antrenmanda ağrı hisseden ve hafif sakatlığı bulunan Sacha Boey, Sivasspor maçında riske edilmeyecek.

BOEY, SİVAS DEPLASMANINDA YOK

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

RİSKE EDİLMEYECEK

Kaya Temel'in haberine göre, antrenmanda ağrı hisseden ve hafif sakatlığı bulunan Sacha Boey, Sivasspor maçında riske edilmeyecek. Sacha Boey, sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında da formasından uzak kalmıştı.

Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Sacha Boey Sivasspor Futbol Spor Haberler

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