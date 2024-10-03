Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, son oynadığı iki maçta skor üstünlüğünü koruyamadı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rigas Skola maçında da aynı senaryoyu yaşayan sarı-kırmızılı takım 2-0'lık üstünlüğüne rağmen 2-2'lik skora ve 1 puana razı oldu.

Galatasaray, skor üstünlüğünü korumakta zorluk yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, oynadığı son 2 maçta farklı skorlarla öne geçmesine rağmen söz konusu karşılaşmalarda 1'er puana razı oldu.

KASIMPAŞA'YA 3-0'DAN PUAN VERDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan skoru koruyamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılarak büyük bir şok yaşamıştı.

AVRUPA'DA DA AYNISI OLDU

Sarı-kırmızılılar, ligden sonra Avrupa'da da aynı senaryoyu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya temsilcisi Rigas Skolaile deplasmanda karşı karşıya gelen Cimbom, 2-0 öne geçmesine rağmen maç sonunda 2-2'lik skora ve 1 puana razı oldu.

Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Kasımpaşa Futbol Spor

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

MGK'da 5 kritik karar! Maddelerden birinde dünyaya çağrı var

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı

 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi

Bomba iddia: Bibi banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
500

Yorumlar (8)

Ser_hat:

Rakibi küçümser futbolcuya izin verirsen böyle olur

33
0
yanıtYanıtla
Mehmet yasar Çiçek:

TEK ÇARE fatih terim kulübeye erden timur göreve berkan kutlu kadro dışı okan buruk G.antepspora

18
10
yanıtYanıtla
Sude24372:

Bir FENERBAHÇE'li olarak çok üzülüyorum ve sinir oluyorum gese bu kadar ezik bir takım değil ne yapıyorsunuz siz 10-0 yenebileceğiniz bir takım ama 2-0 dan maçı vereceksiniz neredeyse yazıklar olsun

12
7
yanıtYanıtla
Ercan Sönmez:

Galatasaray'da öne geçme fobisi patlak verebilir.

14
1
yanıtYanıtla
tanju yenal:

"Beraberliklerin tek sorumlusu FENERBAHÇE ve Hakemler" ????

4
2
yanıtYanıtla
Ser_hat:

Bi kere şu Puma ile forma anlaşmanızı bi iptal edin.Formalar terleyince bile yapışıyor vücuda.hareket imkanını kısıtlıyor.

3
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağlar Söyüncü neden yok? Çağlar Söyüncü sakat mı cezalı mı (Twente Fenerbahçe)? Twente Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Twente Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ömer Marmuş kimdir? Ömer Marmuş Türk mü? Beşiktaş Frankfurt maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Frankfurt golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Beşiktaş Avrupa rakipleri kim? Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Fenerbahçe Avrupa rakipleri kim? Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Frankfurt maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne, FB kaçıncı sırada? Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne, BJK kaçıncı sırada? Beşiktaş Frankfurt CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title