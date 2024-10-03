Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi

Galatasaray, skor üstünlüğünü korumakta zorluk yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, oynadığı son 2 maçta farklı skorlarla öne geçmesine rağmen söz konusu karşılaşmalarda 1'er puana razı oldu.

KASIMPAŞA'YA 3-0'DAN PUAN VERDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan skoru koruyamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılarak büyük bir şok yaşamıştı.

AVRUPA'DA DA AYNISI OLDU

Sarı-kırmızılılar, ligden sonra Avrupa'da da aynı senaryoyu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya temsilcisi Rigas Skolaile deplasmanda karşı karşıya gelen Cimbom, 2-0 öne geçmesine rağmen maç sonunda 2-2'lik skora ve 1 puana razı oldu.