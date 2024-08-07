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Galatasaray'da ayrılık vakti! Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı kulübe transfer oluyor

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Galatasaray'ın 5-0 mağlup olduğu Beşiktaş karşılaşmasından sonra gözden çıkarıldığı iddia edilen 2 yıldıza Rusya'dan talip çıktı. Spartak Moskova, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya'dan transfer edilen Derrick Köhn için 20+2 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da iki sürpriz ayrılık birden yaşanacak.

20+2 MİLYON EUROLUK RESMİ TEKLİF

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya'dan transfer edilen Derrick Köhn'e Rus ekibi Spartak Moskova talip oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray'a 20+2 milyon Euro resmi teklif yaptı. Kulüplerin anlaştığı ve transferlerin kısa sürede resmiyete kavuşacağı iddia ediliyor.

KEREM'DEN 15 GOL 9 ASİSTLİK KATKI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıkarken 15 gol atıp 9 da asist yaptı. Kerem bu sezonun ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında da forma giydi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI GÖZDEN ÇIKARILDI

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında gösterilen Derrick Köhn ise devre arasında katıldığı Galatasaray ile 15 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Gana asıllı Alman futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Köhn bu sezonun ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında da forma giydi ancak 5-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan maçta yaptığı hatalar nedeniyle gözden çıkarıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova Galatasaray Beşiktaş Almanya Rusya Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Suat Sari:

verin gtsn

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3
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Viking:

şimdi bu habermi ayıp ya futbolcuların bu durumda rusyaya gitmeleri mumkun görunmezken bu ne şimdi

2
2
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