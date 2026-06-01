Galatasaray'ın 93'üncü Dönem Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu
Galatasaray Spor Kulübü'nün 93. Dönem Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Aydın Özbek başkanlığında ilk toplantısını yaparak görev dağılımını belirledi.
Galatasaray gelenekleri doğrultusunda Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda saat 14.00'te yapılan toplantıda, 23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın ardından görevi devralan 93'üncü Dönem Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı belirlendi.
Buna göre yönetim kurulunda görevler şu şekilde paylaştırıldı:
Başkan: Dursun Aydın Özbek
İkinci Başkan: Metin Öztürk
Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara
Başkan Yardımcısı: Sedat Artukoğlu
Genel Sekreter: Can Natan
Muhasip Üye: Mehmet Burak Kutluğ