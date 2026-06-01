Galatasaray'ın 93'üncü Dönem Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nün 93. Dönem Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Aydın Özbek başkanlığında ilk toplantısını yaparak görev dağılımını belirledi.

Galatasaray gelenekleri doğrultusunda Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda saat 14.00'te yapılan toplantıda, 23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın ardından görevi devralan 93'üncü Dönem Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı belirlendi.

Buna göre yönetim kurulunda görevler şu şekilde paylaştırıldı:

Başkan: Dursun Aydın Özbek

İkinci Başkan: Metin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara

Başkan Yardımcısı: Sedat Artukoğlu

Genel Sekreter: Can Natan

Muhasip Üye: Mehmet Burak Kutluğ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
