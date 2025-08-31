Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 Yenerek Milli Araya Galibiyetle Girdi
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi. Ayrıca, diğer maçlar için saatler de açıklandı.
Fenerbahçe
21.30 Alanyaspor - Beşiktaş
21.30 Trabzonspor - Samsunspor
GALATASARAY
- Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, milli araya galibiyetle girdi.
1'İNCİ LİG
16.30 Keçiörengücü - Çorum FK
19.00 Pendikspor - Sivasspor
21.30 Serik Spor - Bodrum FK
21.30 Adana Demirspor - Amed SK
BASKETBOL
- EuroBasket 2025, 2 grupta oynanacak 6 maçla devam edecek
