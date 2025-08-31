Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 Yenerek Milli Araya Galibiyetle Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi. Ayrıca, diğer maçlar için saatler de açıklandı.

Fenerbahçe

21.30 Alanyaspor - Beşiktaş

21.30 Trabzonspor - Samsunspor

GALATASARAY

- Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, milli araya galibiyetle girdi.

1'İNCİ LİG

16.30 Keçiörengücü - Çorum FK

19.00 Pendikspor - Sivasspor

21.30 Serik Spor - Bodrum FK

21.30 Adana Demirspor - Amed SK

BASKETBOL

- EuroBasket 2025, 2 grupta oynanacak 6 maçla devam edecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den sürpriz itiraf: Büyük teklifler aldım

Maç sonu sürpriz itiraf: Büyük teklifler aldım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.