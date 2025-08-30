Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 Yenerek Galibiyet Serisini 15 Maça Çıkardı

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle resmi maçlardaki galibiyet serisini 15 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla yendi. Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılılar, resmi maçlardaki galibiyet serisini de 15 maça çıkardı. Cimbom, son puan kaybını 29 Mart'ta oynanan Beşiktaş derbisinde almıştı. Aslan, o günden bu yana Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere üst üste çıktığı 15 maçta galip geldi. - İSTANBUL