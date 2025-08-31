Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçında üretkenlikte sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Buruk, RAMS Park'taki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezona 4'te 4 ile başladıklarını aktaran Buruk, "Dördüncü maçı da kazandık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Rakibimizin neler yapabileceğini biliyorduk. Buna hazırlandık. Rakibimiz savunmaya yaslandığında daha üretken olabilirdik. Bu maçta bu üretkenlikte zaman zaman sıkıntı yaşadık. Devre arası Torreira ve Sara'dan daha fazla ileri gitmesini istedik. İkinci yarı başında daha öndeydik. Rakibimiz topu daha çok bize verdi. Daha çok pozisyona girebilirdik. İlk yarıda sayılmayan 2 gol, ikinci yarıda yediğimiz gol haricinde net pozisyonlar vermedik. Bunlar dışında bizim için rahat bir maç geçti." diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi kurasından mutluyum"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çekilen kuradan memnun olduğunu söyledi.

Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleştiklerinin hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takım güçlü. Kura ve fikstür çok önemli. İlk hafta Frankfurt ile deplasmanda oynamamız bizim için çok önemli olacak. Deplasmandaki maçların hepsi çok kritik. İç sahada taraftar baskımızla rakibe üstünlük kuruyoruz. Deplasman maçlarını daha iyi oynamamız gerekecek. Hem içeride hem de deplasmandaki farklı oyunlara uygun bir kadromuz var. Hem geçiş oyununu hem de topa sahip olduğumuz oyunu doğru bir şekilde oynuyoruz. Özellikle eylül-kasım ayları çok önemli. Kuradan dolayı mutluyum. Ümidim çok fazla. Amacımız bir sonraki tura gitmek."

"Rakibin teknik adamının kim olduğu beni ilgilendirmiyor"

Okan Buruk, Süper Lig'de yarıştıkları takımların teknik direktörlerinin kendisi için önemli olmadığını söyledi.

Buruk, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'de ise Jose Mourinho ile yolların ayrılmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, " Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da başarı çok önemli. Başarılı olduğunuzda yolunuza devam ediyorsunuz. Her takımın amacı şampiyon olmak. Son 18 sezonda Türk teknik adamlar şampiyonluk ipini göğüslüyor. Çok fazla yabancı teknik adam geliyor. Hepsi çok kaliteli. Hepsinin çok önemli geçmişi var. Her teknik adama saygı duyuyorum. Ben Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Amacım başarılı olmak ve Galatasaray'ı yukarı taşımak. Bu sezon da aynısı olacak. Rakibin teknik adamının kim olduğu, devam etmeleri veya ayrılmaları beni ilgilendirmiyor. Kendi işime odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu transfer dönemi benim için çok zor geçiyor"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transfer süreci nedeniyle son 2 maçta oynatmadığı Barış Alper Yılmaz'a sahip çıktı.

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan gelen teklifin ardından takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper'in durumunu değerlendiren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper'in ayrılış şekil ve isteklerinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük fark var. Barış'ın amacı Galatasaray'a para kazandırıp gitmek. Geçen sezon Premier Lig hedefiyle istemişti. Bu sezon önünde başka bir meydan okuma var. Bu transfer dönemi benim için çok zor geçiyor. Önünüzde bu tür dosyalar olunca daha da zorlaşıyor. Hem takımı hem oyuncuları yönetmek zorundayım. Barış'a 3-4 haftadır bir ilgi vardı. Ligin ilk 2 maçında Barış, Osimhen ve Icardi'nin hazır olmadığı senaryoda iyi niyetli bir şekilde takıma hizmet etti, takımın galibiyetlerinde rol aldı. Herhangi bir kötü niyet yoktu. Barış bizim oyuncumuz. Başkanımız, kulübümüz, yöneticilerimiz satmayla ilgili bir karar alırsa hepimiz saygı duyacağız. Kalırsa da en doğru şekilde aramıza alıp, bağrımıza basarak ona sahip çıkmaya çalışacağız."

Genç futbolcuların hatalar yapabileceğini aktaran Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Kulüp oyuncuyu göndermek istediğinde farklı, oyuncular ayrılmak istediğinde farklı oluyor. Oyuncular ayrılmak istediğinde daha çok tepki görüyor. Genç oyuncuların kafası karışabiliyor, hatalar yapabiliyorlar. Bu hataları da en doğru şekilde yönetmemiz gerekiyor. Barış'a yardımcı ve destek olmaya çalışıyorum. Diğer yandan da takımın bundan etkilenmemesini istiyorum. Birkaç gün içinde bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Galatasaray'ın ona kattıkları ve buralara getirmesi çok önemli. O da Galatasaray'a büyük hizmet verdi. Nerede oyna dersek orada oynadı, hep fedakarlık yaptı. Hızlı bir şekilde Barış'ın üstünü çizmeyi ve üzerine fazla gitmeyi doğru bulmuyorum. Bu konuda herkes çok hassas. Çünkü ailelerinden biri olarak görüyorlar, çocuklarına onların isimlerini veriyorlar, bu oyuncuların da Galatasaray'ın içinde olmasını istiyorlar. Futbol ve Galatasaray sevgisi böyle bir şey. Barış'ın Galatasaray sevgisinden kimse şüphe duymasın. Ancak insani kararlar, hatalar ve yanlışlar olabiliyor. Bu süreci en doğru şekilde yönetip yolumuza elimizdeki kadro ile devam etmemiz gerekiyor. Benim için de çok zor. Çok önemli bir futbolcumu oynatamıyorum. Bu süreçten herkes etkileniyor. Transferin de sonuna geldik. Yerli oyuncu bizim için çok önemli. Bence 1-2 gün içinde en doğru kararı vereceğiz."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2 Eylül'e kadar kaleci transferini bitireceklerini söyledi.

Kaleci Günay Güvenç'in iyi performansına değinen Buruk, "Günay'ın performansı çok iyi. Süre aldığı maçlarda hep iyi oynadı. Sadece sahada değil saha dışında da takıma katkı verdi, destek oldu. Tecrübesiyle takımı yönetmeye çalıştı, genç oyunculara katkı verdi. Oynadığı dönemde çok iyiydi. Oyun kurarken kaptırıp gol yediğimiz bir top var. Ancak bu geriden oyun kurmayı da biz istiyoruz. Bu tür hatalar olacak." diye konuştu.

Buruk, 2-3 alternatifli bir kaleci listeleri olduğunu belirterek, "Kalecilerle görüşmeler sürüyor. Bu gece bizim için uzun geçecek. Biraz çalışacağız. Avrupa listesi için çok süre kalmadı. Bir kaleci kesinlikle kadromuza katacağız." diyerek sözlerini tamamladı.