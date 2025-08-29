Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için son antrenmanını gerçekleştirdi. Takım, yeni transfer Wilfried Singo ile birlikte çalışmalara katıldı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Wilfried Singo, ilk antrenmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

500
