Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 45. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 45. kez mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda maç eksiği bulunan sarı-kırmızılılar 3 galibiyetle aldığı 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-maviler ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 12. sırada yer alıyor.

45. randevu

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 106 golüne, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları sarı-kırmızılılar 6-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

Ligde 3 maçtır kazanıyor

Sezona Süper Lig'de iyi başlayan Galatasaray oynadığı 3 maçtan da galip ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı dolayısıyla Gaziantep FK müsabakası ertelenen sarı-kırmızılılar bu süreçte ligde; Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Aslan bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Icardi ve Ziyech'in sakatlığı bulunuyor

Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesinde iki eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi ile Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Rize'ye karşı oynayamayacak.

Aslan'ın yeni transferleri Victor Osimhen ile Ismail Jakobs'un ise 21 kişilik maç kadrosunda olması bekleniyor.

Okan Buruk ile İlhan Palut, 6. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 5 maçta Okan Buruk'un ekipleri 4 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Rekabette son 10 maç

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında son müsabakalarda da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7, yeşil-mavililer de 2 galibiyet aldı. 1 müsabakada berabere sona erdi.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. - İSTANBUL