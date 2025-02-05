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Galatasaray Boluspor Maçına Hazırlanmak İçin Bolu'ya Geldi

Galatasaray Boluspor Maçına Hazırlanmak İçin Bolu'ya Geldi
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Boluspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, konaklayacağı otelde geniş güvenlik önlemleriyle karşılandı. Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek taktim edildi ve kadroda yeni transfer Alvaro Morata da yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Boluspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Bolu'ya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nden yola çıkan sarı-kırmızılı kafile Bolu'da konaklayacağı Koru Hotels Spa Convention'a giriş yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı otel girişinde yalnızca taraftar grup liderleri Galatasaray'ı karşıladı. Otel yönetimi ve taraftarlar tarafından Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek taktim edildi. Galatasaray'ın Bolu'ya gelen kamp kadrosunda yeni transfer İspanyol futbolcu Alvaro Morata da yer alırken ayrıca altyapıdan birçok genç futbolcu bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların, kamp kadrosu şöyle: "Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman ve Metehan Baltacı." - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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