Galatasaray, Bodrum FK deplasmanına eksik gidiyor
Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs ile cezalı olan Davinson Sanchez'in kadroda yer almadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Bodrum FK maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
3 İSİM KADRODA YOK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs'un yanı sıra cezalı Davinson Sanchez kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;