Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı

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Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta ile anlaştı. Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper takviyesi için harekete geçen Galatasaray, Cuesta için Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Cuesta'nın ismi kısa süre içinde UEFA listesine yazılacak.

Son olarak Lemina'da mutlu sona ulaşan Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı.

AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Carlos Cuesta'yı İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi. Kolombiyalı stoper kısa süre içinde sözleşmeyi imzalayacak ve ismi UEFA listesine yazılacak.

DAVINSON'UN TAKIM ARKADAŞI

Galatasaray, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Carlos Cuesta için Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

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Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Asıl Okan Burk' u göndermeleri gerekir. Teknik direktörlüğü tecrübesinden, bilmişliğinden değil, şansından dolayı..

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıÇetin null:

güzel transfer

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSeko:

Cik cik cik........

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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