Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Sahaya Çıkıyor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray GAİN, Beşiktaş'ı konuk edecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşecek derbi saat 14.00'te başlayacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Havva Nur Demir yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmayı da kazanan sarı-kırmızılılar, topladığı 18 puan ve attığı 2 gol fazlasıyla ilk sırada yer aldı.
Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar ise 7 puanla 10. basamakta kendine yer buldu.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor